Juventus, Allegri: “Vogliamo l’Europa League. Futuro? Società farà sue valutazioni”

L'allenatore traccia poi un bilancio della stagione: "Ognuno di noi da questa annata deve uscirne migliore , ci ha aiutato a riflettere e a essere più equlibrati. Mai esaltarsi e mai abbattersi a seconda dei risultati. Dobbiamo uscirne rafforzati'. UDINESE – ‘A Udine è stata la mia prima partita dopo il ritorno qui, fu una partita strana segnò Ronaldo e gli fu annullato il gol. Sapevo che tornando qui avrei avuto più difficoltà a vincere, è un club in una fase di ricostruzione. Anche se qui c’è sempre la necessità di vincere. Ci sono state delle difficoltà, sapevo ci sarebbero state. Ma sono tornato qui e continuo a lavorare qui con grande entusiasmo. Non abbiamo vinto trofei ma sono state fatte cose buone, abbiamo inserito giocatori giovani utili per noi e per il calcio italiano, sono un patrimonio. L’anno prossimo sarà un anno diverso, aspettiamo domani e capiremo quali competizioni faremo, così possiamo programmare".

Su Vlahovic: "Incedibile? Non parlo di mercato, io do consigli ma se ne occupa la società. In settimana non si è allenato bene. Domani non ci sarà, come non ci saranno Bremer, Fagioli, De Sciglio e Pogba. Dusan ha avuto una stagione difficile per gli infortuni, è un giocatore importante che ha fatto comunque 10 gol e ha tutte le caratteristiche di un giocatore che può fare una grande carriera".Sul futuro: "Della prossima stagione parleremo dopo Udine. Il programma dipende dalle competizioni in cui saremo, la società farà i suoi conti. Si vede tutto nero ma non è così, di cose buone ce ne sono. La base è buona. Dipenderà molto dal mercato, abbiamo una rosa valida e alcuni giocatori in scadenza. Vedremo dopo Udine. Incontro con la società? Prima bisogna sapere cosa sarà di noi l’anno prossimo. La società farà le proprie valutazioni e ci indicherà la strada. Bisogna rispettare i numeri e i conti ma la prossima stagione potrà essere ottima".Sui rinnovi: "Con i ragazzi parlo ogni giorno, anche con quelli che sono in scadenza. Negli ultimi giorni è successo di tutto, una volta finita la stagione parleremo anche di futuro, di chi rimane e di chi va via. Ora conta tirare fuori l’energia che ci rimane e giocare. La prossima sarà una stagione ancora più importante".