Juventus-Roma, Fonseca: “La squadra è motivata, vogliamo vincere. Perotti? Ho una speranza”

In attesa di giocare il derby della Capitale, la Roma si proietta alla sfida di Coppa Italia in casa della Juventus.

Serie A, Sacchi: “Giornata no dell’Inter, Lukaku e Lautaro statici. Juventus? Ecco cosa serve in Champions League”

I giallorossi saranno ospiti della compagine bianconera nella gara valida per i quarti di finale della competizione che si disputerà nella serata di mercoledì a partire dalle ore 21,00. Il tecnico romanista, Paulo Fonseca, ai microfoni di Roma Tv, ha parlato della sfida contro i piemontesi.

Inter, Mourinho tuona: “Eriksen? Contro il Norwich ci sarà, c’è chi ama parlare dei giocatori altrui…”

“Abbiamo fatto un allenamento breve, i giocatori non hanno recuperato dalla partita di Genoa. Ci siamo allenati da un punto di vista tattico. I giocatori sono in fiducia e motivati, vedremo domani come va contro una grande squadra come la Juventus. Soltanto Fazio. Perotti non è pronto, così come Pastore e Mkhitaryan. Speriamo che contro la Lazio possa tornare Perotti. Sì, per me questo non conta, è importante giocare con ambizione e voglia di vincere per cambiare questa tendenza. Sappiamo che è una partita difficile, la Juventus è una grande squadra ed è in un buon momento. Contro di loro abbiamo fatto una buona partita, possiamo pensare di vincere. Abbiamo rivisto questa partita, abbiamo bisogno di capire ciò che abbiamo sbagliato, non possiamo ripetere gli errori fatti nei primi minuti e migliorare quanto fatto nella ripresa”.

Genoa-Roma, Fonseca: “Il derby? Partita speciale per tutti, ma prima c’è la Juventus”