Inter, Mourinho tuona: “Eriksen? Contro il Norwich ci sarà, c’è chi ama parlare dei giocatori altrui…”

Christian Eriksen sembra essere sempre più vicino all’Inter.

Lecce-Inter, Conte: “Partita speciale, Young non ci sarà. Mourinho? Normale amministrazione”. E su Politano…

Il fantasista danese in scadenza di contratto con il Tottenham spinge per lasciare gli Spurs e accasarsi nel più breve tempo possibile al club nerazzurro. La compagine guidata da Antonio Conte avrebbe bisogno più che mai di un rinforzo del genere soprattutto dopo l’infortunio occorso a Marcelo Brozovic che ne avrà per almeno un mese. Nella serata di mercoledì il Tottenham affronterà in campionato il Norwich nella gara valida per il turno infrasettimanale di Premier League. Nei giorni scorsi Josè Mourinho, tecnico dei londinesi, si era espresso in svariate occasioni riguardo la possibile partenza del calciatore scandinavo. Lo “Special One“, nel corso della conferenza stampa della vigilia, ha polemizzato contro i nerazzurri che a sua detta si stanno concentrando troppo su un calciatore che al momento veste un’altra maglia.

Calciomercato Inter, Ausilio scopre le carte: “Tutto su Eriksen e Moses. Petrachi? Serve rispetto”

“La risposta non è buona per voi perché la risposta è che è convocato per domani. La rosa? Siamo privi di notizie per due ragioni. La prima è che non compriamo un giocatore ogni giorno, la seconda è che non amo parlare dei giocatori di altre squadre. Altri sono felici di farlo, io no”.

VIDEO Chelsea, Lampard e i messaggi per l’Inter: “Per Moses stiamo ancora trattando. Giroud? Serve una cosa fondamentale…”