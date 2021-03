Juventus-Lazio, Acerbi: “Partita decisiva per la qualificazione in Champions. Serve umiltà”

La Lazio è chiamata questa sera a un importante confronto contro la Juventus per misurare le proprie ambizioni e rientrare nella lotta per la qualificazione alla prossima Champions League.

Nelle ultime ore il difensore centrale Francesco Acerbi ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Radio. Il match ha un valore inestimabile e l’ex Sassuolo sa perfettamente che servirà una prestazione praticamente perfetta per portare a casa i tre punti: “Sarà una partita fondamentale e decisiva per la qualificazione in Champions. Sappiamo dell’ importanza, speriamo che il risultato venga dalla nostra parte, Ruolo? Il mio è al centro della difesa però mi trovo bene anche sul centro-sinistra, dove spingo di più. La retroguardia è l’insieme della squadra, non siamo solo noi cinque. Servirà umiltà per scrollarci di dosso paura e tensioni, possiamo vincere e allo stesso tempo perdere con chiunque. Speriamo che questa sera scatti la scintilla per svoltare”.