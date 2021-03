Serie A, Juventus Lazio: Pirlo fa rifiatare Ronaldo. Tandem Immobile-Correa per Inzaghi. Le formazioni ufficiali

L’anticipo del sabato sera di Serie A porta in dote un match molto interessante per la classifica.

Serie A, Juventus-Lazio: ancora out Morata, Inzaghi sceglie Correa. Le probabili formazioni

Juventus e Lazio si affrontano per provare a dare una sterzata a una stagione che fin qui non è stata pienamente soddisfacente. Le due squadre la scorsa stagione in questo periodo si trovavano rispettivamente prima e seconda in classifica con l’obiettivo scudetto davanti agli occhi. Oggi invece lottano in maniera serrata per trovare un posto nella prossima Champions League. Di seguito le formazioni ufficiali.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, Demiral, Alex Sandro; Bernardeschi, Ramsey, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Morata. All. Pirlo

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Hoedt, Acerbi; Lulic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. Inzaghi