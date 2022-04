Sorrentino non ci sta: “Errore Radu? In porta mettiamo un centrocampista!”

Le dichiarazioni rilasciate da Stefano Sorrentino, ex portiere fra le altre di Palermo e Chievo, dopo la papera di Ionut Radu

"Il calcio sta cambiando, ma si fa troppa confusione. Bisogna guardare i dati. Ormai i portieri toccano più palloni dei giocatori di movimento. Questo non va bene. Allora mettiamo tra i pali un centrocampista. [...] Si sta estremizzando. I passaggi al portiere sono triplicati in pochi anni. Esagerando, da piccoli chi andava in porta? Quello più scarso con i piedi. Ci sarà un motivo. Mi chiedo se qualcuno calcola quante azioni che partono così producono pericoli nell’area avversaria e quante invece generano danni nella propria. Bisogna studiare bene costi e benefici. E non può essere il portiere ad avviare la manovra", le sue parole.