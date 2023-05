Sabatini: “Roma-Inter e Milan-Lazio? Dentro o fuori. Nerazzurri un passetto avanti”

"A questo punto del campionato le partite sono determinanti, non c’è niente da fare. Roma-Inter e Milan-Lazio sono gare da dentro o fuori. Inter? Per come sta giocando e per i risultati che sta ottenendo è un passetto avanti rispetto alle altre. La Roma è una squadra scientifica. Sanno come giocare e come vincere anche grazie a Mourinho. Potremmo dire anche cinica, ma non mi piace come definizione, è troppo usurata. La Lazio è talentuosa e molto competitiva, allenata ottimamente da un tecnico splendido come Sarri, mentre il Milan oggi è una squadra imprevedibile. Nella scorsa stagione era prevedibile in senso positivo per i risultati, con i rossoneri che sono riusciti a vincere imprevedibilmente il campionato. Ora però non sai mai cosa aspettarti"