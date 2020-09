Inter,Zanetti: “Lautaro farà parte del nostro futuro, qui sta bene. Io allenatore? Vi dico la mia”

Il Vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti è intervenuto sui temi centrali del momento nerazzurro.

In un’intervista rilasciata ai microfoni di Fox Sports Radio, l’ex numero 4 interista ha voluto fare un punto della situazione generale sulla rosa attualmente a disposizione del tecnico Antonio Conte, sottolinenando alcuni retroscena dell’interessamento del Barcellona per Lautaro Martinez: “Non solo il Barcellona si è interessato a lui, ma Lautaro sa di essere già in un grande club. Lo vedo felice, per ora non se ne va dall’Inter. E’ parte del nostro presente e del nostro futuro e un patrimonio del club come molti altri giovani tipo Bastoni, Barella e Lukaku. Per quanto riguarda Messi, è giusto che sia rimasto al Barcellona”.

Altro snodo importante del suo intervento quello legato alla forte amicizia con l’ex bomber nerazzurro Diego Milito che, tra le altre cose, ha anche permesso a Lautaro di arrivare all’Inter due stagioni fa: “La mia amicizia con Milito? Diego ha dato una grande mano per far sì che Lautaro arrivasse all’Inter. Ora secondo me deve essere il 9 dell’argentina”.

Chiosa finale di Zanetti su un suo possibile ruolo di tecnico in futuro e sulla simpatia per l’Indipendiente, club argentino con sede a Buonos Aires: “Per quanto mi riguarda non ho mai pensato di diventare allenatore. Nel mondo del calcio comunque mi sono sempre sentito rispettato. Il mio amore per l’Independiente? Sono un tifoso, mi sarebbe piaciuto giocarci quando ero calciatore”.

