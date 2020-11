Inter, Vieri a gamba tesa: “Ma che c***o fanno i dirigenti? Vadano a prendere subito Caicedo”

Vieri scatenato.

Non si spengono i riflettori su Felipe Caicedo, uomo del momento in casa Lazio e protagonista di un avvio di stagione brillante testimoniato dalle ultime reti messe a segno tra campionato e Champions League. Un’evoluzione non passata di certo inosservata agli occhi di Cristian Vieri che, durante una diretta Instagram, ha voluto mandare un messaggio ben preciso alla dirigenza nerazzurra.

“Fossi un dirigente dell’Inter andrei immediatamente a parlare con Caicedo, lui sa svolgere il ruolo di dodicesimo. Glielo direi, sei il vice Lukaku, vieni da noi. Se accetta bene. Ma devono provarci, altrimenti cosa c***o fanno tutto il giorno in sede?”.