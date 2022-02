Inter-Sassuolo, formazioni ufficiali: Inzaghi con Sanchez, Dionisi punta su Scamacca

Le formazioni ufficiali del match Inter-Sassuolo, valido per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A

Quasi tutto pronto per Inter-Sassuolo. Il match - valido per la ventiseiesima giornata del massimo campionato italiano - è in programma alle ore 18.00 in punto nella splendida cornice dello stadio Giuseppe Meazza. I nerazzurri di Inzaghi vanno a caccia di riscatto dopo la debacle rimediata in Champions League contro il Liverpool di Klopp. La squadra di Dionisi cerca, invece, continuità dopo il buon pareggio ottenuto in casa contro la Roma di José Mourinho.