Inter, fiducia a Perisic: “Voglio dare tutto per questa maglia, faremo grandi cose”

L’Inter ha praticamente deciso di tenere con sé Ivan Perisic.

Il laterale offensivo croato nella scorsa stagione ha disputato un’ottima stagione con la maglia del Bayern Monaco con cui ha conquistato il Triplete. L’ormai ex calciatore dei bavaresi, ai microfoni di Inter TV, si è già addentrato nel progetto stilato da Antonio Conte e spera di poter essere un protagonista.

“Ho avuto un anno incredibile. Ho vinto tre trofei con una grande squadra anche se all’inizio non è stato facile. Ho avuto un po’ di problemi col primo allenatore. A febbraio mi sono rotto la caviglia ma nonostante questo ne siamo usciti da questa situazioni e alla fine abbiamo vinto tutto. È stato un anno positivo, ora sono tornato, ho ancora due anni di contratto con l’Inter. Spero che questo e il prossimo anno possiamo fare grandi cose. Sono pronto. Nello spogliatoio ho visto tanta voglia, tutti sono pronti e tutti hanno una fame incredibile. Mi aspetto un anno positivo. L’anno scorso ho visto quasi tutte le partite dei miei amici ed ex compagni, ero il tifoso numero uno. Peccato perchè erano vicini in tutte le competizioni”.