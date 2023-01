Inter-Atalanta, Inzaghi: “Chiunque vorrebbe un Darmian. Rapporti con Skriniar ora…”

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset al seguito della vittoria per 1-0 contro l'Atalanta valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Era quello che volevamo e ci tenevamo tanto. Questo trofeo l'abbiamo vinto l'anno scorso, ce l'abbiamo sulla maglia. Abbiamo fatto una grande gara, concentrati fino all'ultimo. L'Atalanta oggi ha trovato una grande Inter nonostante fosse in striscia positiva. Oggi ho deciso di escludere Skriniar per lasciarlo tranquillo. Non ho problemi con lui perché è un ragazzo serio e professionista, sarà nostro fino al termine della stagione. Darmian? Anche a sinistra ha sempre giocato bene. Per ogni allenatore è fantastico avere giocatori duttili come lui e D'Ambrosio. Matteo ha sempre dato il suo contributo in ogni ruolo e si merita tutto l'affetto tributatogli oggi. Acerbi? Un ragazzo di una concentrazione unica ma oggi hanno fatto tutti bene. Parlano i fatti e parla il campo".