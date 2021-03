Inter-Atalanta, Conte: “Vittoria fondamentale per lo Scudetto, ma ci aspettano altre sfide difficili”

L’Inter batte l’Atalanta e conferma i sei punti di vantaggio sul Milan secondo.

I nerazzurri giocano una partita di sofferenza, difendendosi con grande attenzione e punendo appena possibile i bergamaschi in contropiede. Antonio Conte al termine della partita ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport in cui ha analizzato la vittoria.

Il tecnico nerazzurro sottolinea come questa sfida fosse fondamentale e avesse un peso specifico maggiore: “L’esultanza finale dei giocatori? Ci siamo riportati a +6, quando giochi dopo sapendo che le inseguitrici più vicine hanno vinto è inevitabile che da un punto di vista psicologico c’era una bella pressione. La pressione però aumenterà da qui alla fine. In più giocavamo con l’Atalanta, una squadra che prende punti a tutte le grandi”.

Antonio Conte si complimenta comunque con l’Atalanta che ha creato diversi problemi alla retroguardia nerazzurra: “Loro l’hanno preparata in maniera più accorta rispetto alle partite precedenti contro di noi, sapevano che avremmo potuto fargli male. Sono stati meno arrembanti. sono 3 punti importanti contro un’ottima squadra, praticamente stacchiamo l’Atalanta per il discorso Scudetto andando a +13. Per me, per ciò che ha fatto in questi anni e per la maturità raggiunta, poteva ambire al posto Champions ma pure dare fastidio e giocarsi lo Scudetto. Merito a Gasperini e alla società, hanno giocatori di alto livello qualitativo”.