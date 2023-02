Genoa-Spal, Gilardino: “Dovremo cercare l’episodio favorevole. Valutazioni…”

Dopo il pareggio esterno contro il Modena , il Genoa torna al "Ferraris" dove riceverà la Spal . La compagine rossoblu ha perso solamente una volta dall'inizio del 2023. Tre vittorie e due pareggi in sei gare che hanno spinto gli uomini di Alberto Gilardino al secondo posto con 43 punti, a +3 da Bari e Sudtirol . In vista del match contro gli estensi, in programma sabato 25 febbraio alle 16:15, il tecnico del Grifone è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni:

"E' stata una settimana di lavoro come le altre. Di lavoro intenso e di miglioramento, come ci deve essere sempre nella testa dei ragazzi. Poter andare a migliorare le situazioni. C'è voglia ed entusiasmo. Ci aspetta una partita davanti al nostro pubblico dove dovremo essere bravi all'interno della gara di cercare l'episodio favorevole con fiducia e consapevolezza. Le valutazioni si fanno e si provano nei giorni precedenti alla gara. Questa squadra deve essere sempre brava a partire in un modo e a sapersi modellare in corsa. Nelle ultime due gare abbiamo espresso situazioni interessanti, nell'ultima a tratti. Passano le partite, ce n'è una in meno e i punti pesano. Questo effetto è di equilibrio che chi sarà stare in partita fino al 95' o chi saprà dare la sterzata avrà la meglio. Spal? Hanno cambiato guida in corso. Prima c'era De Rossi e ora Oddo: mi farà piacere salutarlo. E' stata una squadra costruita a giugno e a gennaio per ambire ad un altro tipo di posizione. E' una squadra che può contare sulla prestanza fisica di La Mantia e ad aggredire la profondità come Moncini. Noi dobbiamo avere fiducia nei nostri mezzi per andare alla ricerca dell'episodio favorevole nella gara"