Genoa, Schöne fuori dalla lista dei 25: l’agente attacca il club e Faggiano. Il motivo…

E’ stato escluso dalla lista dei 25 consegnata dal Genoa alla Lega Serie A.

Stiamo parlando di Lasse Schöne. Il centrocampista danese, fra i tesserati risultati positivi al Coronavirus, è fuori dal progetto tecnico di Rolando Maran e dai piani del Grifone. Una scelta, quella della società ligure, che è diretta conseguenza della mancata cessione del calciatore.

“Una decisione dolorosa ma necessaria – ha spiegato il direttore sportivo del Genoa, Daniele Faggiano -, abbiamo voluto dare un segnale preciso. Dal punto di vista tecnico un mese fa avevamo deciso di puntare su Badelj e lo avevamo comunicato a Schone. Sono state fatte altre scelte, questa esclusione ne è una conseguenza”.

L’AGENTE – Revien Kanhai, rappresentante della Forza Groups Sport, che cura gli interessi di Schone, ha invece dichiarato: “È scandaloso che non ci abbiano informato della decisione prima della fine del mercato. Avremmo potuto rescindere e scegliere un altro club con calma. È stata una decisione del direttore sportivo, che ha portato altri centrocampisti e non vuole Schöne. L’allenatore lo avrebbe voluto in squadra, non il direttore sportivo. È triste come il Genoa lo sta trattando”, sono state le sue parole.