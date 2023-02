Frosinone, verso il Palermo: intervento al legamento per Lulic. Tempi di recupero…

Prosegue la settimana di preparazione del Frosinone al match esterno contro il Palermo, valido per la 25a giornata di Serie B e in programma sabato 18 febbraio alle 14 allo stadio Renzo Barbera. Per quanto concerne la formazione di Fabio Grosso, Karlo Lulic non ha preso parte agli ultimi allenamenti della compagine gialloblù in seguito ad un brutto infortunio rimediato nell'ultimo match contro il Cittadella, vinto dai ciociari con il punteggio di 3-0. Di seguito il report sulle condizioni del calciatore croato diramato dal club del patron Stirpe.