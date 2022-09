Frosinone, Grosso: “Squadra piena di talento. Inzaghi? Descrive le gare a modo suo”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Frosinone, Fabio Grosso

"Pippo è un amico, anche se nei post gara a volte è un po’ particolare, descrive le partite a modo suo e l’anno scorso ci siamo beccati: dopo i due pareggi diceva che meritava lui, mah...". Lo ha detto Fabio Grosso, intervistato ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport". Diversi i temi trattati dal tecnico del Frosinone: dal duello a distanza con Filippo Inzaghi (Reggina e Frosinone condividono al momento la vetta della classifica di Serie B), agli obiettivi della compagine ciociara. Ma non solo... "Siamo tutti ambiziosi. Per me è una vittoria raggiungere un obiettivo. Non guardo tanto lontano, mi diverto nell’immediato. Una sola volta ho avuto la squadra per vincere (il Verona, ndr) ma non ho partecipato alla festa perché i playoff li ha vinti un altro (Aglietti, ndr), ma non ho rimpianti", le sue parole.

SERIE B - "L'appuntamento con Inzaghi è l’8 dicembre a Reggio: cosa deve succedere per vedervi ancora in testa? Alla sua squadra ci pensa lui, noi se guardiamo il calendario andiamo in confusione. Abbiamo cambiato tanto e aspettiamo che i nuovi si mettano a posto, quindi possiamo solo migliorare e cerchiamo non accontentarci mai. Da qui a dicembre potrebbero cambiare marcia le big? E sono tante, con tanti giocatori di qualità. Si dice sempre che il livello è alto, ma mai come stavolta ci sono tante squadre costruite bene e con tanti giocatori forti: Genoa, Cagliari, Benevento e Parma su tutte. In ogni partita se non sei al top lasci punti".

BILANCIO -"Abbiamo perso in maniera molto immeritata a Benevento, ci manca almeno un rigore, c’è rimasto l’amaro in bocca. Andiamo oltre al modulo, il nostro calcio non cambia, è sempre lo stesso: l’importante è occupare gli spazi giusti per entrare nelle difese. La società mi ha messo a disposizione tanti talenti? Sono tanti. Boloca è un giocatore molto forte, Moro e Mulattieri attaccanti di grande futuro, Caso ha un potenziale enorme, poi Ciervo e gli altri: a tutti dico che non devono accontentarsi mai. Se ho trovato Mazzitelli, Ravanelli e Sampirisi con la pancia piena? Per niente, se dovesse succedere la fame gliela faccio tornare io... Ma non è il loro caso, sono determinati e ci aiuteranno parecchio".

NAZIONALE -"La Serie B a novembre avrà una bella vetrina? Ci sarà più visibilità per i ragazzi, ma il nostro modo di lavorare non cambierà. Un altro Mondiale senza l’Italia? Il dente duole! Siamo stati sfortunati, ma niente scuse: abbiamo tanti ragazzi di talento su cui puntare, bisogna saper riconoscere il loro potenziale e poi metterli nel contesto giusto. Gatti e Zerbin lo dimostrano. Una soddisfazione che condivido con la società. Mi sono scritto con loro, ci siamo emozionati, non sono salti che non capitano tutti i giorni", ha concluso Grosso.