Foggia, casting allenatore: Delio Rossi in pole, avviati colloqui con Serse Cosmi

D'altro canto, l'ex Palermo è decisamente avanti nella corsa alla panchina rossonera. E' stato sia giocatore che tecnico del club pugliese e risulta essere un totem per la Lega Pro, al netto di un grande trascorso tra Serie A e B. L'obiettivo resta quello di portare la nave in porto, ovvero i playoff nella migliore posizione possibile. Il Foggia è sesto in classifica a quota 52 punti, a quattro lunghezze di distanza dal Pescara di Zeman terzo. Dopo le avventure targate: Boscaglia, Gallo e per ultimo Somma, il patron Nicola Canonico dovrà scegliere con cura ed attenzione la prossima guida tecnica, per permettere alla squadra di offrire un finale di stagione dignitoso e soprattutto apprezzabile dalla tifoseria, nonostante tutto molto vicina al club.