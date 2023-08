Rapid Vienna-Fiorentina 1-0, Italiano ko all’andata del preliminare Conference League

All'Allianz Stadion, a partire dalle ore 19.00, si sono affrontate Rapid Vienna e Fiorentina, per il match valido per l'andata dei playoff di Conference League edizione 2023/2024. Il ritorno è in programma giovedì 31/08

Inizia la stagione europea della Fiorentina di Vincenzo Italiano . Si riparte dall' Austria per la formazione viola, che ha disputato l'andata dei playoff di Conference League contro il Rapid Vienna guidato in panchina da Zoran Barišić .

L'episodio chiave dell'incontro è stato certamente il fallo commesso da Mandragora al 34' che ha servito il calcio di rigore in favore dei padroni di casa. Dal dischetto si è presentato Marco Grull che ha scelto l'angolino basso di sinistra per trafiggere Terracciano. La prima frazione di gioco si è dunque conclusa con il vantaggio per 1-0 per il Rapid Vienna. Nella ripresa, la "viola" ha provato a riacciuffare il pari servendosi anche del talento di Gino Infantino, giovane argentino subentrato che ha cercato di impensierire la retroguardia austriaca.