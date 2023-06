Fiorentina, Italiano: “West Ham? Abbiamo meritato la finale. Ora testa al Sassuolo”

Stagione fin qui positiva per la Fiorentina , al netto del non eccellente piazzamento in campionato. La compagine viola ha raggiunto la finale di Coppa Italia , persa poi contro l'Inter, e quella di Conference League . Nella competizione europea l'avversario sarà il West Ham , match in programma mercoledì 7 giugno a Praga, dopo un lungo cammino iniziato ad agosto con i preliminari.

Nel prossimo - e ultimo - impegno di Serie A, la Fiorentina affronterà domani 2 giugno il Sassuolo al "Mapei Stadium" alle 20:30. Intervenuto oggi in conferenza stampa, il tecnico viola Vincenzo Italiano si è soffermato proprio sulla gara contro i neroverdi. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni: "Purtroppo dobbiamo preparare con grande concentrazione la gara con il Sassuolo perché ci sono in ballo tre punti importanti per la nostra classifica. Cercheremo di fare delle scelte che ci permettano di arrivare con gente che, come minutaggio, non è stata lontano dal campo per tanto tempo. Il West Ham ha potuto preparare in santa pace la finale, noi no. In ogni caso ho chiesto ai miei ragazzi di arrivare a questa partita con entusiasmo perché dobbiamo onorarla"