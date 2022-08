Fiorentina, Italiano: “Derby con l’Empoli molto sentito, loro squadra temibile”

Ottimo inizio di stagione per la Fiorentina , vittoriosa alla prima di campionato contro la Cremonese e nell'andata dei preliminari di Conference League contro il Twente . La compagine di Italiano si prepara adesso ad un'altra settimana di fuoco: domani il derby con l'Empoli, il 25 agosto la gara di ritorno con gli olandesi. Alla vigilia del match di Serie A , in programma alle 18:30 del 21 agosto, il tecnico viola è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Siamo reduci da questa bella vittoria in Europa. Abbiamo fatto un buon primo tempo e abbiamo un ritorno ancora da giocare. Il derby con l'Empoli è molto sentito. In casa gli azzurri danno del filo da torcere a tutti, ma ci faremo trovare pronti. Abbiamo preparato la partita in un solo allenamento. Devi essere bravo subito a livello mentale e strategico. Devi poi sfruttare i giocatori freschi. Tutti dobbiamo sfruttare ogni possibilità, sono fiducioso e so che chi andrà in campo farà la prestazione. Empoli? In casa sono una squadra temibile. Ricordo lo scorso anno: fu una sconfitta bruciante. Sappiamo chi affronteremo, stiamo bene e dobbiamo alimentare la striscia di vittorie. Abbiamo ottenuto due vittorie che ci fanno lavorare con serenità e grande autostima. Abbiamo fatto felice il presidente che aveva chiesto una partenza positiva. So che è contento, le difficoltà le abbiamo tutti. Noi in Italia siamo quelli che in questo periodo giocheranno più partite. Dobbiamo continuare e regalare soddisfazioni".