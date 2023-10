Fiorentina-Cagliari, Italiano: “Meritiamo livello alto, Kayode stupisce ancora”

Le dichiarazioni di Vincenzo Italiano al termine del match Fiorentina e Cagliari, valido per la settima giornata di Serie A.

⚽️

"Nel primo tempo abbiamo fatto bene, poi siamo calati un po' come contro il Frosinone. Ho cambiato i quattro davanti per restare nella loro metà campo, però è difficile avere certi ritmi alti quando si gioca ogni 2-3 giorni; è normale che si cerchi di amministrare e gestire il risultato, ma possiamo crescere anche da questo punto di vista. Sono contento, per i gol e la classifica, per la rete di Nzola".

Rispetto alla stagione scorsa, in relazione a questa, è cresciuta nella mentalità dell'ottica delle partite ravvicinate?

"Secondo me dobbiamo ancora crescere per un fattore: abbiamo cambiato 8-9 elementi e a due mesi dall'inizio della stagione non ci danno ancora quello che abbiamo ottenuto nel finale dello scorso torneo. Sono ragazzi nuovi, quando entreranno dentro questo concetto e saranno al top, sapranno fare la differenza. Siamo già avanti rispetto allo scorso anno perché siamo partiti bene, ma possiamo fare meglio".

Dove può arrivare questa Fiorentina?

"Ho la sensazione che ripetere quanto fatto lo scorso anno non è semplice. È stato un percorso duro, lungo, noi dobbiamo cercare anche quelle situazioni dove ci gira bene. Con i nuovi possiamo arrivare fino al traguardo in tutte le competizioni. La Fiorentina merita un livello alto e importante, ci proveremo".

È una città abituata al grande calcio. Quanto si sente questa pressione positiva?

"Si percepisce con la grande passione che c'è in giro, con l'attaccamento per questi colori. Firenze vuole vincere e godere, arrivare a ottenere qualcosa d'importante e sognare. Noi siamo qui, sappiamo il peso della maglia e le responsabilità, vogliamo rendere orgogliosi e felici i nostri tifosi. Ma ci sono anche gli avversari, il nostro obiettivo oggi era di mostrare alla gente questa classifica e sono felice".

Maxime Lopez con Arthur?

"Maxime è arrivato da poco, ma nonostante questo è partito dal 1' in Conference e Udine. Crescerà anche lui, ha caratteristiche identiche e non so quando potremo vederli insieme. È un'arma in più. Kayode? Stupisce di partita in partita, ma deve continuare a crescere: è un talento e bisogna tutelarlo".

