Nuova esperienza per Bruno Martella, laterale sinistro classe 1992: dopo due stagioni lascerà la Ternana per approdare alla Feralpisalò. Colpo da novanta per la compagine lombarda, neopromossa nel campionato di Serie B. Tanta esperienza in Serie A, oltre che in cadetteria, per l'ex Crotone, Brescia e Pescara. Il club umbro ha diramato oggi il comunicato che annuncia la cessione, a titolo temporaneo con diritto di riscatto: