Europei 2021, Sileri: “Finale a Londra? Andrebbe pensata un’altra soluzione”

Le dichiarazioni rilasciate dal sottosegretario alla Salute in vista della finale degli Europei, in programma l'11 luglio a Wembley

"Ho intenzione di adoperarmi perché la finale non si faccia in un paese dove i contagi stanno crescendo rapidamente". Parola di Mario Draghi . Il premier, durante la conferenza stampa congiunta con la cancelliera tedesca Angela Merkel , aveva risposto così alla domanda circa l'eventualità di giocare la finale di Euro 2020 a Roma anziché a Londra , considerato l’aumento dei contagi da Coronavirus nel Regno Unito.

Sulla stessa lunghezza d'onda, anche il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri , che - intervenuto ai microfoni della trasmissione 'L'Italia s'è desta', in onda su Radio Cusano Campus - ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. "La finale degli Europei a Londra? Credo che questo sia un problema che deve essere ben ponderato, perché se nel Regno Unito c'è un andamento dei contagi come quello che stiamo osservando, determinare una mobilità da altri Paesi che hanno un numero di vaccinati inferiori può creare dei problemi", ha spiegato.

"Per quanto tu possa fare i tamponi, il problema è di vaccinazione completata. Per minimizzare il rischio forse andrebbe pensata un'altra soluzione. Dico questo oggi, mancano ancora diversi giorni, terrei sotto osservazione la situazione, ma qualche dubbio nel disputare le fasi finali in un Paese interessato da un aumento dei contagi c'è. Se l'andamento dovesse continuare ad essere questo o addirittura peggiorare probabilmente dovrebbe essere presa in considerazione un'altra situazione o inserire regole più stringenti, come la quarantena per chi rientra dopo aver visto la partita", ha concluso Sileri.