Verona-Empoli, Zanetti: “Futuro? Parleremo con la società. Vicario merita una big”

"Siamo venuti qui a fare la nostra partita per onorare il campionato come giusto che sia ma anche per migliorare la nostra classifica. Nel primo tempo meritavamo qualcosa in più, nella ripresa abbiamo iniziato morbidi ma poi abbiamo ampiamente meritato il pareggio. A fine stagione si parlerà dei programmi. I progetti li fa il club e non l'allenatore. Ci siamo detti di parlarci alla fine per rimanere concentrati sul finale. Per quello che sarà il futuro si metteranno le carte sul tavolo cercando di programmare la stagione mantenendo i parametri della società. Il nostro è stato un percorso dove abbiamo cambiato 15 giocatori rispetto all'anno scorso e ci ha obbligati a prenderci del tempo. Ci sono tanti ragzzi giovani e in questo momento sono esplosi e sono più convinti dei loro mezzi. Abbiamo fatto un campionato importante, questo vuol dire che la squadra ha dei valori. Avendo anche molti prestiti il prossimo anno diventa difficile di mantenere questa squadra in blocco e aprire un ciclo. Dovremo cambiare tanto facendo ancora ottime scelte come sono state fatte. Ho un ds di livello altissimo e per questo è anche molto chiacchierato. Vicario? "Penso proprio che non resterà. Credo che dopo le due stagioni che ha fatto si meriti di andare in una big"