Empoli, ufficiale il rinnovo del ds Accardi: “Ecco perché ho deciso di restare”

"Ho deciso di rimanere e proseguire il percorso perché abbiamo un appuntamento con la storia di questo club - ha spiegato lo stesso Accardi -. Sappiamo che come ogni anno non sarà facile, ma faremo di tutto per raggiungere la terza salvezza consecutiva. Ringrazio il presidente per l’ennesima dimostrazione di fiducia nei miei confronti, adesso insieme pensiamo a programmare la nuova stagione e dare continuità a quanto fatto in questi anni".