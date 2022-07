Empoli, Satriano: “Tanti giocatori forti sono passati da qui. Vecino mi ha detto…”

Secondo colpo nel reparto offensivo per l' Empoli , dopo l'acquisto di Mattia Destro dal Genoa. Il club del patron Corsi si assicura Martin Satriano , attaccante proveniente dall' Inter protagonista con la primavera nerazzurra e con la maglia del Brest , 4 gol in 15 presenze. Nella giornata di oggi, il centravanti uruguaiano si è presentato al club e ai tifosi toscani in conferenza stampa, di seguito le sue dichiarazioni:

"Ho parlato con Vecino, lui ha parlato benissimo di Empoli. Ci è stato un anno e gli è piaciuto molto, per cui ho avuto la certezza di venire qui. Sono una punta ma posso giocare dappertutto, anche come seconda punta, non ci sono problemi. Nazionale? Per ora penso al fare il bene dell'Empoli. Poi chiaramente ci penso, ma prima voglio fare bene con la maglia dell'Empoli. Questo è un grande club, che ha sempre fatto bene, sono passati tanti giocatori forti qui e per un giovane venire a Empoli è l'ideale. Sarà la prima esperienza, è vero, ma io ho tanta voglia di iniziare e fare bene"