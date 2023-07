Empoli, Gyasi si presenta: “Era il momento di lasciare lo Spezia. Devo meritare la A”

Nonostante la retrocessione dello Spezia , Emmanuel Gyasi rimarrà in Serie A ma con un'altra maglia. L'ormai ex capitano bianconero è un nuovo giocatore dell' Empoli , pronto a ritagliarsi uno spazio alla corte di Paolo Zanetti . Sei stagioni in Liguria, la promozione in Serie A e la salvezza, idolo dei tifosi. Gyasi si è presentato adesso al popolo azzurro in conferenza stampa, ecco le sue dichiarazioni:

"Ho passato la maggior parte della mia carriera allo Spezia, è stato un percorso veramente importante per me. Sono stati anni in cui abbiamo fatto la storia del club, lasciare lo Spezia è stato difficile per me, visto quello che ho vissuto. Ma era il momento giusto per lasciarci e per venire qui ad Empoli, per rimettermi in gioco e cercare di fare bene. La trattativa è nata quest’estate. Il mio agente mi ha detto che c’era questa possibilità ed ero contento, l’Empoli l’ho sempre visto come una società che valorizza i giovani e dove si fa calcio veramente. Sono rimasto contento quando l’ho saputo, quando ho affrontato l’Empoli è sempre stata tosta. Questa è una tappa importante per me, dopo tanti anni di Spezia. Vengo qui per rimettermi in gioco e meritarmi la Serie A. Non sono più giovane, lo devo dimostrare sul campo e non solo, anche aiutando i ragazzi dell’Empoli"