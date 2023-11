LIVE Palermo-Cittadella, Corini in conferenza stampa: segui la diretta

"Critiche? Faccio fatica, forse non riesco a farmi capire. E' complicato, mi sembra di essere una persona onesta intellettualmente. Io sarò sempre me stesso, so chi sono e so come lavoro. Non mi faccio condizionare da una cosa che non posso controllare. Vado avanti per quello che sono e lo sarò sempre. Io penso che sia importante equilibrare le caratteristiche dei giocatori. Di Mariano? E' entrato bene mezz'ora, ha messo una bella palla per Soleri. E' un giocatore che sta bene, nella complessità dei ragionamenti ha potenzialità per partire dall'inizio. Siamo attenti a tante cose, aver messo quel tipo di attenzione con il Brescia è stato fondamentale. La squadra è stata solida e ha retto molto bene. Spezia? Squadra che pressa molto alta, la partita l'abbiamo giocata... poteva anche essere una vittoria. Domani vogliamo andare noi sopra e consolidare il vantaggio. A livello di aggressività è molto simile con il Cittadella. Lanna ha grandi capacità comunicative e tecnico-tattiche, ha tutta la mia stima e ha le capacità anche per fare il primo allenatore. Io faccio delle scelte tecniche, non punisco mai nessuno. Ceccaroni? Perso giocatore importantissimo, faremo riflessioni per capire cosa fare in più rispetto a questo aspetto degli infortuni"