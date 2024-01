LIVE Cittadella-Palermo, Corini in conferenza stampa: segui la diretta

"Desplanches? Dispiace per lui, è cresciuto tanto e l'ha certificato con le prestazioni fatte in Under 21. Purtroppo l'esame ha fatto uscire questa frattura, è un investimento fatto bene dalla società e speriamo di recuperarlo presto. Il nostro reparto portieri ci lascia tranquilli. Il Cittadella si batte con grande coraggio, è una squadra che accetta la sfida. Dobbiamo capire quando alzare il ritmo e quando controllare il gioco. Sarà una partita apertissima dove le due squadre cercheranno di superarsi fino alla fine. 4-2-3-1? Questa squadra ha trovato stabilità quando ha lavorato per come è stata costruita. Gli spazi possono essere occupati in base alle caratteristiche dei giocatori. Ho dei giocatori con delle caratteristiche che mi permettono di sviluppare il gioco a gara in corso in vari modi"