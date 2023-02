Roma-Cremonese, Dessers: “Grande mentalità. Pallone rubato a Kumbulla? Vi spiego”

Parola a Cyriel Dessers. Il centravanti della Cremonese è intervenuto ai microfoni di Mediaset, in seguito all'impresa dei grigiorossi in quel dello stadio Olimpico di Roma, in cui la formazione di Davide Ballardini ha vinto meritatamente 1-2 ai danni della squadra capitolina. Di seguito le parole dell'attaccante autore del rigore decisivo:

Il pallone rubato a Kumbulla sul rigore? "Ho fatto spesso questo lo scorso anno. Mi piace fare pressione sul difensore per rubare il pallone. Questa partita è buona per la squadra, ma dobbiamo vincere in campionato. Spero che ci dia coraggio per sabato".