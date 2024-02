Cremonese, Johnsen: “Io offerto a chiunque, l’ambizione del Venezia non è la A”

"Il Venezia ha cercato di piazzarmi alla Cremonese, senza che io ne sapessi nulla. Io non avevo nessuna intenzione di andarmene fino a quando non sono venuto a sapere che mi stavano offrendo a chiunque, come fosse niente". Lo ha rivelato Dennis Johnsen , intervistato ai microfoni di "TuttoVeneziaSport". "Credo che se una squadra offre uno dei suoi migliori giocatori ad una concorrente dimostra di non avere la mia stessa ambizione, ovvero la serie A", ha sottolineato il nuovo attaccante esterno della Cremonese , approdato alla corte di Giovanni Stroppa nel corso della sessione invernale di calciomercato dal Venezia . "Mi hanno contattato solamente a giochi fatti, quando ormai avevo accettato Cremona. Credo che si siano pentiti", ha concluso il calciatore norvegese classe 1998.

"Ciao Veneziani, prima di tutto voglio ringraziare tutti i tifosi e le persone che mi hanno supportato negli ultimi 3 anni e mezzo a Venezia. Questi ultimi giorni non sono stati facili per me e ho fatto la scelta più difficile della mia vita lasciando Venezia. Ma era giunto il momento di fare un nuovo passo per me. Il modo in cui il Venezia ha spiegato il trasferimento ai media non è corretto. Mi dispiace che abbiano dato tutto a me quando sono stati loro ad avviare il trasferimento dall'inizio.. Quello che è successo è tutto un retroscena, ma non voglio parlare male della società che mi ha dato tutto. Non dimenticherò mai te e quello che mi hai dato dentro e fuori dal campo, siete fantastici. Questa città e le sue persone avranno sempre un posto speciale nel mio cuore. Un grande abbraccio da Dennis️", è - invece - il post su Instagram pubblicato dallo stesso Johnsen dopo l'addio. Di seguito, il post in questione: