Cremonese, il ds Giacchetta: “Permanenza di Okekere grande opportunità. Obiettivo…”

Parola a Simone Giacchetta . Il direttore sportivo della Cremonese - ai microfoni di Cremona1 - ha parlato del reintegro in rosa di David Okereke , attaccante coinvolto in diverse trattative di calciomercato, mai andate a buon fine. Da oggi, infatti, l'ex Venezia è a disposizione di Davide Ballardini per giocare in Serie B . Di seguito, le parole del ds grigiorosso:

“La permanenza di Okereke in grigiorosso sarà una grande opportunità sia per il club che per il giocatore. È importante che David rientri mentalmente concentrato per dare il massimo e raggiungere l’obiettivo di questa squadra: portare il più in alto possibile la Cremonese”.