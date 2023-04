Cremonese-Fiorentina, Ballardini: “Qualche soddisfazione arriverà. Rispetto per…”

La Cremonese cade in casa contro la Fiorentina , nella semifinale di andata di Coppa Italia . Due a zero il risultato allo "Zini", le reti di Cabral e Nico Gonzalez per i viola renderanno complicato il passaggio del turno per Ballardini . Al termine del match, il tecnico della Cremonese è intervenuto ai microfoni di Mediaset, di seguito le sue dichiarazioni:

"La Fiorentina ha una rosa altamente competitiva, mi sorprende che in campionato non sia più in alto perché hanno una bella rosa e una qualità di gioco alto. Ora stanno anche benissimo fisicamente. Noi siamo partiti contratti, poi nel secondo tempo potevamo pareggiare in un paio di occasione. La Cremonese ha fatto una buona prestazione. Il primo tempo è finito 2-0, vedremo cosa accadrà nel secondo al Franchi. Io vedo i ragazzi che si impegnano, che sono seri, che hanno anche qualità. La fiducia mi arriva da ciò che vedo nel quotidiano. E' durissima, ma noi dobbiamo allenarci bene, non possiamo fare altro che portar rispetto a chi ci spinge e sostiene come oggi, dal primo all'ultimo minuto. E, porca miseria, con tutta questa fatica qualche soddisfazione deve arrivare".