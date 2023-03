Cremonese, Ciofani su Ballardini: “Ci ha dato serenità, siamo quadrati” Serie A…

Parola a Daniel Ciofani . Nella giornata di oggi il centravanti della Cremonese è intervenuto ai microfoni di La Gazzetta dello Sport, approfondendo diversi temi interessanti riguardanti la sua carriera. Tra i vari argomenti, l'ex Frosinone si è soffermato sul subentro in grigiorosso di Davide Ballardini , tecnico dei lombardi subentrato a Massimiliano Alvini lo scorso 15 gennio. Di seguito, le parole di Ciofani:

"Cosa è cambiato con Ballardini? Tutto. Ci ha dato tranquillità e serenità. Concetti semplici e chiari, anche se non voglio fare confronti con la gestione precedente. Probabilmente ci voleva tempo per conoscerci bene e adattarci alla A. Adesso siamo quadrati, le situazioni della partita non ci sorprendono più".