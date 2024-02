Cosenza, Tutino: “Il Parma merita la Serie A. Anche Corini mi ha fatto crescere”

"I numeri non mentono mai. Sono contento di avere trovato un gruppo fantastico che mi supporta in tutto e un tecnico che con le sue idee sta esaltando le mie caratteristiche". Lo ha detto Gennaro Tutino, intervistato ai microfoni del "Corriere dello Sport". Fra i temi trattati dall'attaccante classe 1996, che dopo una breve parentesi in quel di Palermo è approdato in estate al Cosenza, alla corte di Fabio Caserta, anche le prestazioni offerte fin qui in campionato. Ma non solo...