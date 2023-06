Cosenza, Guarascio: “Dal prossimo anno obiettivi diversi. Derby col Catanzaro…”

Salvezza ottenuta anche quest'anno per il Cosenza , anche se con non pochi patemi. La compagine di William Viali ha superato il Brescia nello spareggio playout, culminato purtroppo con disordini in campo e fuori al "Rigamonti". Il patron dei rossoblu, Eugenio Guarascio , ha tracciato un bilancio della stagione appena trascorsa, soffermandosi anche sul prossimo campionato e sui progetti futuri. Di seguito le sue dichiarazioni:

"I tifosi hanno ragione a voler campionato più tranquilli, ma questo è un torneo veramente difficile basti vedere le quattro squadre che sono retrocesse. Per la seconda volta a questo appello abbiamo risposto in modo adeguato, ci meritavamo la permanenza in Serie B. Dal prossimo campionato ci saranno le condizioni per porci un obiettivo diverso. Cosenza è l’unica piazza del Sud a non essere mai andata in Serie A, vogliamo approntare un programma con un obiettivo a medio termine per raggiungere un obiettivo mai raggiunto. Derby col Catanzaro? Già ci si pensa, i tifosi in una certa misura tengono più a questa sfida che al campionato in sé. Sarà sicuramente un bel derby".