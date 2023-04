Corini: “La squadra ha la consapevolezza del proprio percorso. Playoff? Un sogno”

Eugenio Corini , tecnico del Palermo , è intervenuto in sede di conferenza stampa al seguito del pareggio interno contro il Cosenza di William Viali . Di seguito, le parole dell'allenatore rosanero.

"Bisogna capire perché alle volte non si tiene alto il ritmo. Dobbiamo recuperare le condizioni di alcuni calciatori. Questa squadra ha la consapevolezza del proprio percorso. Per noi i playoff sono un sogno ed un ambizione ma ci proveremo sicuramente fino alla fine. Quando parlo dico sempre quello che penso. Ho visto il lavoro che ha fatto Viali e gli ho fatto i complimenti. Aver recuperato il derby calabrese negli ultimi minuti ha dato un segnale importante. Hanno vinto in casa del Frosinone e questo fa capire anche il momento dell'avversario. Qualcosa da sistemare ce l'abbiamo ma comunque ho visto due squadre pronte a superarsi".