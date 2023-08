Calciomercato Cosenza, fatta per il ritorno di Marras dal Bari. I dettagli

Rinforzo in attacco per il Cosenza in vista della prossima Serie B: dal Bari arriva l'esterno Manuel Marras

⚽️

Dopo l'approdo di Gennaro Tutino, il Cosenza mette a segno un altro colpo in attacco per la prossima Serie B. Dal Bari arriva Manuel Marras, esterno alto classe 1993. In rossoblu, l'ex Trapani e Alessandria ha disputato gli ultimi sei mesi dello scorso campionato, collezionando sedici presenze e un gol.