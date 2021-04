Coronavirus Sicilia, il bollettino del 23 aprile 2021: 930 nuovi casi e boom di guariti. La situazione a Palermo

Sono 930 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore. 26.886 i tamponi processati tra test rapidi e molecolari.

Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a venerdì 23 aprile 2021. Il rapporto tra contagiati e tamponi scende ancora al 3,5%. Sono invece 24 le vittime nelle ultime 24 ore, boom di guariti con 1.250 persone che hanno ufficialmente superato l’infezione e numero di attuali positivi che torna a calare. In calo anche il numero di pazienti ricoverati: 1.232 quelli presenti ad oggi nei reparti Covid nei nosocomi siciliani, 12 in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva si trovano invece 177 ricoverati.

Cataniaè oggi la città in cui si registra l’incremento maggiore con 264 nuovi contagi. A seguire Palermo con 234, Siracusa 121, Caltanissetta 76, Agrigento 74, Messina 59, Trapani 48, Ragusa 30 ed Enna 24.