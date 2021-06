Coronavirus Sicilia, il bollettino del 18 giugno: 170 nuovi casi, 3 i decessi

I dati aggiornati a venerdì 18 giugno, relativi alla situazione epidemiologica nell'Isola

Sono questi i dati registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia su 14.208 tamponi processati e il tasso di positività è sceso all'1,1%. Tre le vittime nelle ultime 24 ore, 366 i guariti. Diminuisce anche il numero di pazienti ricoverati in ospedale: sono 259 quelli in regime ordinario (-24 rispetto a ieri) e 30 quelli in terapia intensiva (-5), mentre nessun nuovo ingresso in rianimazione è stato registrato Questo quanto si evince dal bollettino Coronavirus odierno diramato dal ministero della Salute.