Coronavirus Sicilia, bollettino 12 agosto: 1.134 contagi, l’Isola vede la zona gialla

La progressione dei casi di Coronavirus torna a preoccupare la Sicilia. Il ritorno della "zona gialla" nelle prossime settimane diventa concreto. Ecco tutti i dati legati all'emergenza sanitaria da covid-19 nell'Isola, con il bollettino odierno

Sono 1.134 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore. 16.602 i tamponi processati tra test rapidi e molecolari. Il tasso di positività risale il 6,8% (ieri era al 6%). Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a giovedì 12 agosto 2021. In 24 ore altre 14 persone sono finite in ospedale tra reparti ordinari e terapia intensiva. Il numero degli attuali positivi è di 16.234. I ricoverati con sintomi Covid nei reparti ordinari degli ospedali sono 473 (ieri 459) ma altri 59 pazienti (come ieri) sono in terapia intensiva (due i nuovi ingressi) per un totale di 532 ospedalizzati (ieri 518). In isolamento domiciliare ci sono 15.702 persone (ieri 15.066). Numeri che avvicinano la Sicilia alla zona gialla.