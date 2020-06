Napoli-Juventus, l’analisi di Borriello: “Sarri traditore? Rispondo così. La mia idea sulla finale, Pjanic e Mertens a Ibiza…”

Napoli e Juventus si troveranno l’una di fronte all’altra mercoledì 17 giugno allo stadio Olimpico per l’ultimo atto della Coppa Italia edizione 2019-2020.

Scorcio finale della manifestazione compresso in pochi giorni, dopo le due semifinali di ritorno giocate a stretto giro di posta che hanno sancito il ritorno al calcio giocato in Italia dopo il lungo stop figlio dell’emergenza legata alla diffusione del Covid-19. Maurizio Sarri sfiderà il club che lo ha definitivamente consacrato tra i big della panchina su scala internazionale ed andrà a caccia del suo primo trofeo ufficiale da quando è alla guida della compagine bianconera.

Marco Borriello, ex attaccante di Milan, Roma e Juventus, tra le altre, nato proprio nella città partenopea analizza alcuni temi relativi alla finale tra il Napoli ed i Campioni d’Italia in carica che hanno eliminato rispettivamente Inter e Milan dalla competizione. Di seguito le dichiarazioni del bomber oggi in forza all’Ibiza Elvissa rilasciate al quotidiano torinese “TuttoSport”.

“Sarri dal Napoli alla Juventus? Io sono l’ultimo che può parlare visto il numero di squadre che ho cambiato. La gente spesso parla di tradimenti, invece è solo ambizione. Il ciclo di Sarri al Napoli si era chiuso. E siamo onesti: chi rifiuterebbe la chiamata della Juventus? E’ ancora la più forte e Ronaldo è famelico quando vede un trofeo a portata di mano. Ma nelle due semifinali di ritorno, quelle della scorsa settimana, ho visto un po’ tutti i giocatori sulle gambe. Per cui sarà battaglia. Visto il momento storico, sarà comunque diverso dal passato sia per chi vince e sia per chi perde. Chi porterei a Ibiza? Pjanic e Mertens, entrambi innamoratissimi dell’isola“.