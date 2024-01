Milan-Cagliari, le probabili formazioni: Pioli con Traoré e Jovic, Petagna dal 1′

La sfida valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia è in programma alle ore 21:00 a San Siro.

E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera a San Siro. Alle ore 21:00, fra le mura amiche, il Milan ospiterà il Cagliari in occasione della gara valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia . Chi staccherà il pass per il turno successivo, ai quarti affronterà una tra Atalanta e Sassuolo . I padroni di casa arrivano dal successo casalingo contro gli uomini di Alessio Dionisi , mentre la squadra di Claudio Ranieri è reduce dal pareggio a reti bianche ottenuto all'Unipol Domus contro l' Empoli , preceduto dalle due sconfitte di fila rimediate contro Napoli e Verona .

Sono trentasei i punti conquistati fin qui dagli uomini di Stefano Pioli , che occupano attualmente il terzo posto della classifica di Serie A . Uno score frutto di undici vittorie, tre pareggi e quattro ko, con trentadue gol all'attivo e venti reti subite. In piena zona retrocessione il Cagliari , al terzultimo posto a quota quattordici punti. Frutto di tre successi, cinque pareggi e ben dieci sconfitte; sedici le reti messe a segno in diciotto partite, trentuno i gol incassati.

Il tecnico rossonero contro la compagine sarda, già battuta in campionato per 3-1 lo scorso 27 settembre, non avrà a disposizione Bennacer, convocato dall’Algeria per la Coppa d’Africa, che prenderà il via il prossimo 13 gennaio. Ma non solo; salteranno il match anche Marco Sportiello, Malick Thiaw, Fikayo Tomori, Pierre Kalulu, Tommaso Pobega, Yunus Musah e Noah Okafor. Mentre Ranieri dovrà fare a meno di Nahitan Nandez, Eldor Shomurodov, Marko Rog, Leonardo Pavoletti, Matteo Prati e Alberto Dossena. Diversi cambi rispetto alle gare di campionato: proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 4-2-3-1 e sul 4-3-1-2.