Fiorentina-Parma, probabili formazioni: Italiano con Nzola e Mina, Colak dal 1′

Le probabili formazioni della sfida di Coppa Italia tra Fiorentina e Parma, in programma questa sera alle 21:00.

Mediagol ⚽️

Alle ore 21:00, allo stadio Artemio Franchi di Firenze, la Fiorentina scenderà in campo per affrontare il Parma negli ottavi di finale di Coppa Italia. La vincente affronterà ai quarti una tra Inter e Bologna, gara in programma il 20 dicembre al Meazza.

COME ARRIVA LA FIORENTINA — La Viola di Vincenzo Italiano reduce dal successo per 3-0 in campionato contro la Salernitana, fa il proprio ingresso in Coppa Italia proprio in occasione della sfida di questa sera. Tra i viola sicuri assenti Nico Gonzalez e Martinez Quarta. Un po' di turnover la Fiorentina, a partire dalla porta che sarà difesa da Christensen. In difesa spazio alla coppia Mina e Ranieri. L'attacco sarà affidato a Nzola, alle sue spalle il tridente Ikoné-Barak-Brekalo.

COME ARRIVA IL PARMA — I ducali, in testa alla classifica di Serie B a quota 33 punti in compagnia del Venezia, hanno già eliminato due squadre: dopo il 3-0 del San Nicola contro il Bari, infatti, è arrivato il 4-2 al Via del Mare di Lecce. In campionato, dopo il ko contro il Lecco (3-2) e il pareggio al Tardini contro il Modena (1-1), i crociati hanno ritrovato il successo nell'ultimo turno battendo lo Spezia nel finale grazie all'autogol di Joao Moutinho.

Pecchia, in occasione della sfida di questa sera, si schiererà a specchio con Colak riferimento offensivo.

PROBABILI FORMAZIONI — FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Mina, Ranieri, Parisi; Maxime Lopez, Mandragora; Ikoné, Barak, Brekalo; Nzola. Allenatore: Italiano.

A disposizione: Terracciano, Vannucchi, Biraghi, Milenkovic, Comuzzo, Pierozzi, Amatucci, Arthur, Duncan, Bonaventura, Infantino, Sottil, Beltran, Kouamé.

PARMA (4-2-3-1): Corvi; Coulibaly W, Osorio, Balogh, Ansaldi; Estevez, Hernani; Partipilo, Sohm, Mihaila; Colak. Allenatore: Pecchia.

A disposizione: Chichizola, Turk, Delprato, Circati, Di Chiara, Bernabé, Hainaut, Camara, Benedyczak, Charpentier, Begic, Bonny, Man.

ARBITRO: Marinelli di Tivoli.

ASSISTENTI: Di Gioia e D'Ascanio.

IV UFFICIALE: Feliciani.

VAR: Maggioni.

ASS. VAR: Di Vuolo.

DOVE GUARDARE IL MATCH IN TV — Fiorentina-Parma, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, è in programma alle ore 21 allo stadio Artemio Franchi di Firenze e sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Italia 1. Il match sarà inoltre disponibile in streaming su Mediaset Infinity+.