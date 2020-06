Coppa Italia, stasera si torna in campo: tutto pronto per Juventus-Milan. Le probabili formazioni…

Tutto pronto Juventus-Milan.

Il calcio giocato muove i suoi primi passi post-lockdown anche in Italia: stasera, infatti, dopo mesi di inattività a causa dell’emergenza Coronavirus, bianconeri e rossoneri scenderanno in campo per giocarsi la semifinale di Coppa Italia. Alle ore 21.00, in un ‘Allianz Stadium’ completamente vuoto, CR7 e compagni cercheranno di strappare il pass per l’atto finale, in programma il 17 giugno a Roma in gara secca e gli uomini di Stefano Pioli, invece, tenteranno l’impresa.

Maurizio Sarri ha le idee abbastanza chiare. In porta spazio a Gigi Buffon, difesa a quattro con Danilo nel ruolo di terzino destro, Alex Sandro sulla corsia opposta e la coppia centrale composta da De Ligt e Bonucci, con Chiellini, reduce da un lunghissimo stop causa rottura del crociato, che andrà in panchina per preservarlo in vista del campionato. A centrocampo Pjanic, Matuidi e Bentancur. In avanti nessun dubbio. Douglas Costa, in gran forma, giocherà sulla destra, con Ronaldo dall’altra parte e Paulo Dybala come attaccante centrale.

Tante e importanti, invece, le assenze per Pioli, che deve fare a meno degli squalificati Castillejo, Theo Hernandez e dell’infortunato Zlatan Ibrahimovic. La formazione titolare, dunque, dovrebbe vedere in porta il solito Donnarumma, difeso da Conti e Calabria esterni e da Romagnoli e Kjaer al centro. I rossoneri, dunque, sono pronti a schierarsi con un 4-4-1-1 in fase di non possesso, poi abile a trasformarsi in un 4-2-3-1 quando si tratterà di attaccare. In avanti Rebic unica punta. Alle spalle del croato ecco Bonaventura. Rilancio per Paquetà, che si posiziona a destra nel centrocampo a quattro completato da Kessiè, Bennacer e Calhanoglu.

Di seguito, le probabili formazioni.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo.

MILAN (4-4-1-1): Donnarumma: Conti, Kjaer, Romagnoli, Musacchio; Paquetà, Kessiè, Bennacer, Calhanoglu; Bonaventura; Rebic.