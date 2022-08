Coppa Italia, la Salernitana è già fuori. Passa il Parma, il Frosinone cade a Monza

Il riepilogo dei risultati di Coppa Italia del 7 agosto. Ok Monza, Parma e Bari

L'Ascoli batte il Venezia in una gara che fa da antipasto alla prossima Serie B, con i marchigiani che sul proprio cammino troveranno la Sampdoria. Clamoroso tonfo del Verona contro il Bari che con uno straripante Cheddira ha espugnato il "Bentegodi" e affronterà ai sedicesimi di finale il Parma. Anche i ducali in questa giornata hanno espugnato un campo della Serie A, ovvero quello della Salernitana costretta a rinunciare già alla Coppa Italia. Il Monza con non poca fatica ha superato l'ostacolo Frosinone e vede l'Udinese ai sedicesimi.