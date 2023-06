Fiorentina-West Ham, probabili formazioni: ballottaggio Cabral-Jovic, Paquetà dal 1′

"Sono il condottiero di questo gruppo, cerco di tenere a bada l’emozione e pensare a null’altro che non sia aiutare la mia squadra e preparare nel migliore dei modi questa sfida. In questi tre giorni io e i ragazzi abbiamo pensato solo a come mettere in difficoltà il West Ham. Sono fiero del mio percorso di allenatore e felice di poter avere la possibilità di giocarmi questo trofeo grazie a giocatori straordinari e ad una società incredibile che due anni fa mi ha scelto e portato a Firenze. Da Arzignano alla finale di Conference per entrare nella storia", le parole di mister Italiano alla vigilia del match.

"La Viola mi ha colpito tanto, ha già raggiunto un'altra finale di coppa e questo la dice lunga sul loro lavoro - ha dichiarato, invece, il tecnico del West Ham in sede di conferenza stampa -. E' un avversario complicato, è sempre difficile affrontare le squadre italiane. Li rispettiamo molto. Abbiamo cercato di lavorare bene, spero di trovare le parole giuste per raggiungere il successo. Questo però è il momento più importante della mia carriera. Vogliamo vincere il trofeo".

La squadra di Vincenzo Italiano, reduce da due successi di fila contro Roma e Sassuolo - ha chiuso il campionato all'ottavo posto in classifica, a quota cinquantasei punti. Frutto di quindici vittorie, undici pareggi e dodici sconfitte. Cinquantatré le reti messe a segno in trentotto giornate, quarantatré i gol subiti. Dopo la vittoria conquistata contro il Leeds, invece, il West Ham ha perso per 2-1 l'ultima partita di Premier League contro il Leicester. Non un campionato particolarmente brillante, caratterizzati da alti e bassi. Con gli inglesi che si sono classificati al quattordicesimo posto a quota quaranta punti. Frutto di undici successi, sette pareggi e ben venti ko. Quarantadue i gol siglati in trentotto giornate, cinquantacinque le reti incassate.

Per l'occasione, se Moyes dovrà rinunciare ancora una volta a Gianluca Scamacca (out da due mesi e mezzo per un infortunio al ginocchio), Italiano non potrà contare su Gaetano Castrovilli, oltre a Salvatore Sirigu. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno entrambi sul 4-2-3-1.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI FIORENTINA-WEST HAM — FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Ikoné; Cabral/Jovic. Allenatore: Italiano.

WEST HAM (4-2-3-1): Aréola; Coufal, Zouma, Aguerd, Cresswell; Rice, Souček; Bowen, Paquetà, Benrahma; Antonio. Allenatore: Moyes.

DOVE VEDERE FIORENTINA-WEST HAM IN TV — La finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham sarà trasmessa in tv ed streaming da Sky Sport 1, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Now, TV8 e DAZN.