Fiorentina-Basaksehir 2-1: Jovic trascina Italiano alla fase ad eliminazione diretta

Due gol di Jovic permettono alla Fiorentina di battere il Basaksehir e di accedere al prossimo turno di Conference League con una giornata di anticipo. Turchi in vantaggio con Aleksic, che sfrutta un disastro della difesa viola e di Gollini. Poi entra in scena il serbo, che prima pareggia in spaccata e poi firma il vantaggio di testa dopo aver sprecato un paio di clamorose occasioni. La Fiorentina è ora a pari punti con il Basaksehir, avanti per differenza reti: si giocheranno il primo posto all’ultima giornata.