Como, Longo: “Obiettivo salvezza. Fabregas valore aggiunto, fa un altro sport”

“Arriviamo a questa partita recuperando Fabregas e Baselli solo per la panchina, arrivano da due lunghi periodi di inattività. Abbiamo una rosa che ci permette di mettere giù sempre un undici competitivo”. Così Moreno Longo, intervenuto ai microfoni di SkySport poco prima del fischio d’inizio di Como-Palermo, in scena allo Stadio “Sinigaglia”. “Obiettivo Como? Siamo concentrati sul percorso della salvezza, il nostro percorso è cominciato in salita. L'inizio non è stato buono, abbiamo dovuto lavorare tanto per crescere. Oggi siamo una squadra diversa dall'inizio del campionato. Questo è un campionato che non permette di fare voli pindarici. Il primo obiettivo è quello di metterci a riparo, dietro continuano a correre e non possiamo permetterci nessun tipo di distrazione. È vero che se oggi vinci la partita puoi vedere la cosa in modo diverso ma con i se non si va da nessuna parte. Oggi la salvezza rimane sempre il nostro obiettivo primario. Fabregas? Il rapporto con lui è di grande trasparenza. Diversamente non potrebbe essere con un giocatore di tale esperienza. Abbiamo affrontato tutti i suoi momenti per cercare di metterlo nelle condizioni migliori di potersi esprimere. Ha sempre messo le sue qualità al servizio della squadra. E' un giocatore che in questo campionato quando ha la palla fa un altro sport. E' un giocatore che guarda sempre avanti, ha letture di primissimo livello. Sono quei giocatori che hanno un passato e capisci perché l'hanno avuto così grande. Per noi è stato un valore aggiunto, è un punto di riferimento nello spogliatoio e speriamo di poterlo utilizzare da qui alla fine", ha concluso il tecnico del Como.